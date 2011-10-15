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Hakkari'de mayın patladı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde mayın patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı

Hakkari'de mayın patladı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde mayın patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı

15 Ekim 2011 Cumartesi 10:26
Hakkari'de mayın patladı
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Hakkari'de mayın patladı: 1 asker şehit oldu Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde mayın patlaması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'nin 49'uncu hudut taşı yakınlarında meydana geldi. Operasyonda bulunan bir grup asker, arazide bulundukları sırada daha önceden araziye döşenen mayın patladı. Meydana gelen patlamada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Hakkari Valisi Muammer Türker, yaralı askerlerin helikopterle Hakkari asker hastanesine kaldırıldığını belirtirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

 Bu arada, saat 21.00 sıralarında Hakkari'nin Yeni Mahalle semtinde de bir patlama meydana geldi. Ses bombasından kaynaklandığı belirtilen patlamada ölen ve yaralanan olmazken, bölgede operasyon başlatıldı.

Son Güncelleme: 15.10.2011 10:26
Anahtar Kelimeler:
şehitHakkariMayınAskerÇukurca
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