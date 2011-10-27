Hakkari'de Deprem

Van'ı pazar günü yıkan büyük depremin şoku atlatılmadan, bölge bu kez merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dilekli Köyü olan Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yerin 18.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini saptadığı deprem saat 11.04'te bölgeyi şiddetle salladı.

Pazar günü Van ve Erciş'te büyük can kaybı ve çok sayıda binanın yıkılmasına neden olan deprem ve devam eden artçı şokların paniği henüz geçmeden Hakkari Yüksekova'daki deprem bölgede büyük korkuya neden oldu.

Hakkari ve Yüksekova'daki yetkililer merkez üssü Irak sınırına yakın kesimde bulunan depremin can kaybına ve hasara neden olup olmadığını belirlemek için bölgedeki köylerle bağlantı kurulmaya çalışıldığını söyledi.