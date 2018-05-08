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Hakan Şükür'ün Türkiye'den konuştuğu televizyoncu kim?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ün New York Times’a verdiği röportajda bir detay dikkat çekti.

Hakan Şükür'ün Türkiye'den konuştuğu televizyoncu kim?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ün New York Times’a verdiği röportajda bir detay dikkat çekti.

08 Mayıs 2018 Salı 10:38
Hakan Şükür'ün Türkiye'den konuştuğu televizyoncu kim?

Hakan Şükür'ün Türkiye'den konuştuğu televizyoncu kim?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ün New York Times’a verdiği röportajda bir detay dikkat çekti.

San Francisco kentine yerleşen firari Hakan Şükür'ün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) birçok üst düzey üyesi gibi lüks hayatı dikkat çekmişti. Şükür'ün kentin pahalı merkezlerinden Palo Alto'da açtığı yeni kaferestoranı FETÖ üyesi isimlerin de uğrak yeri haline gelmeye başlamıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür bu kez de New York Times'a verdiği röportajla dikkat çekti. Röportajdaki bir ayrıntı ise kafalarda soru işareti bıraktı. Şükür, röportajda Türkiye'den bir televizyoncu ile görüştüğünü iddia etti.

Röportaj, Habertürk yazarlarından Oray Eğin'in de gündemine geldi. Hakan Şükür ve televizyoncu arasındaki konuşmalara dikkat çeken Eğin, 'Kaç zamandır söylüyorum, FETÖ meselesi daha bitmedi. Kriptolar hâlâ ayıklanmadı.' ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Hakan şükürFETÖFirari
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