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Hakan Atilla Davasında Karar Günü!

ABD’DE GÖRÜLEN ESKİ HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA’NIN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR BEKLENİYOR

Hakan Atilla Davasında Karar Günü!

ABD’DE GÖRÜLEN ESKİ HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA’NIN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR BEKLENİYOR

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:24
Hakan Atilla Davasında Karar Günü!

ABD’DE GÖRÜLEN ESKİ HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA’NIN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR BEKLENİYOR

Lefkoşa, 16 Mayıs 18 (.): ABD’de görülen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Attila, juri tarafından suçlu bulunmuştu. Bugün saat 17.00'de başlayan duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Mahkeme hakimi Richard Berman’ın karar verememesi durumunda duruşmanın ertelenmesi olasılığı da bulunuyor.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan İranlı Rıza Sarraf, 19 Mart 2016'da tutuklandı.

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27 Mart 2017’ye giden Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da FBI tarafından New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Atilla, tutuklanarak MCC Metropolitan Correctional Center Cezaevi’ne gönderildi.

Rıza Sarraf’ın tanık olmasının ardından dava, Hakan Atilla üzerinden yürütüldü.

Hakan Atilla, beş hafta süren duruşmaların sonunda juri tarafından kendisine yöneltilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Atilla, "kara para aklama" suçlamasından aklandı.

Hakan Atilla için 105 yıla kadar hapis cezası istendi. Atilla’nın avukatları ise 46-56 ay arasında hapis cezasının verilmesini önerdi.

Son Güncelleme: 16.05.2018 20:33
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