HAK: Şiddetin Her Türlüsü Kınanmalı

Halkın Adalet Konseyi (HAK), Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenciler arasında yaşanan olayları kınadı ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını kaydetti.

HAK’ın yazılı açıklamasında, YDÜ’deki olaylar nedeniyle son iki günde bir çok öğrencinin okula gitmediğine dikkat çekilerek, “Kimsenin başka birilerini eğitim-öğretim hakkından mahrum etmeye hakkı

olamaz” denildi.

Açıklamada, Van’daki deprem felaketinde hayatın kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar dilekleri de iletildi.