Haiti'de Ulusal Saray Yeniden İnşa Edilecek

Ankara, 20 Nisan 17 : Haiti'de 12 Ocak 2010'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören başkent Port-au-Prince'deki Ulusal Saray (Devlet Başkanlığı Sarayı) yeniden inşa edilecek.

BBC'nin haberine göre, Haiti Devlet Başkanı JovenelMoise, 2010 depreminde zarar gören başkanlık sarayının yeniden inşası için proje başlattı.

Geçici devlet başkanlığı konutunda konuşan Moise, "Pek çok kişi için deprem sonrası yeniden yapılanma, Ulusal Saray yeniden inşa edilmedikçe başlamış olmayacak." dedi.

Projeyi denetlemek üzere mühendis ve mimarlardan oluşan bir komite kuran Moise, inşaatın, 2017 yılı bitmeden başlamasını istediğini belirtti.

Moise, sarayın dış görünüşünün aynı olması gerektiğini ancak iç dizaynının modern bir başkanlığın ihtiyaçlarına uyum sağlayacağını ifade etti.

Yeni binanın, zarar gören binanın bulunduğu yere yapılacağı kaydedildi.

Projenin maliyeti henüz belli değil.

Ülkenin güneyinde 12 Ocak 2010'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi ölmüş, 300 bin kişi yaralanmıştı. Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kalmıştı.

(AA/AK/ŞEB)