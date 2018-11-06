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Hahn: Türkiye Ile Müzakereler Nihai Olarak Sonlandırılmalı

Berlin, 6 Kasım 18 : AB Komisyonu\'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi. Hahn, müzaekerelerin

Hahn: Türkiye Ile Müzakereler Nihai Olarak Sonlandırılmalı

Berlin, 6 Kasım 18 : AB Komisyonu\'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi. Hahn, müzaekerelerin

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Hahn: Türkiye Ile Müzakereler Nihai Olarak Sonlandırılmalı

Berlin, 6 Kasım 18 : AB Komisyonu\'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi. Hahn, müzaekerelerin "gerçek stratejik partnerlik yolunu kapattığını" söyledi.

AB Komisyonu\'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn Die Welt gazatesine verdiği demeçte Türkiye\'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hahn, "Türkiye\'nin AB\'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.

AB Komisyonu\'nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına da atıfta bulundu. Hahn, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye\'nin öngörülen bir zamanda AB\'ye üye olması gerçekçi değil" diye konuştu.

Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının "gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını" ifade eden Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" dedi. Hahn tarafların enerji, göç, Suriye\'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği\'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.

2005 yılında başlayan AB\'ye katılım müzakereleri uzun süredir fiili olarak dondurulmuş durumda. Ancak üye ülkeler Türkiye ile müzakerelerin askıya alındığına dair resmi bir karar almış değil. Böyle bir adım için AB üyesi en az 16 ülkenin karar alması zorunluluğu bulunuyor.

(DW/FG)
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