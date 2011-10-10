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Hadise, Milla’nın yeni yüzü oldu!

İstanbul silüetinin detay olarak kullanıldığı fotoğraf çekimiyle koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunan..

Hadise, Milla’nın yeni yüzü oldu!

İstanbul silüetinin detay olarak kullanıldığı fotoğraf çekimiyle koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunan..

10 Ekim 2011 Pazartesi 14:35
Hadise, Milla’nın yeni yüzü oldu!
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E-ticaret siteleri arasında ilk defa trendyol.com tarafından yaratılan bir moda markası olan Milla’nın yeni koleksiyonunu Hadise tanıtıyor.

İstanbul silüetinin detay olarak kullanıldığı fotoğraf çekimiyle koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunan Hadise, yeni klibi için de “Milla” giydi! Gözde marka ve tasarımcıların özel ürünlerini üyelerine sunan, alışverişin yeni yolu trendyol.com, Ekim ayında satışta olacak “Milla” markasının yeni koleksiyonunu Hadise’yle tanıtıyor.

Daha önce Cansu Dere, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan ve Tülin Şahin gibi isimlerin tanıttığı Milla’da bu sezonun yüzü Hadise, yeni koleksiyonun şıklığını ve rahatlığını modaseverlerle buluşturuyor. Eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde Ortaköy Banyan’da çekilen fotoğraflar trendyol.com takipçilerinin beğenisine sunuluyor.

E-ticaret siteleri arasında ilk defa trendyol.com tarafından yaratılan bir moda markası olan Milla, yeni koleksiyonundaki geniş renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Milla’ya bu sezon, kırmızı, bordo, kiremit, hardal, kahverengi, gece mavisi ile her sezonun olmazsa olmaz renkleri siyah ve kırık beyaz eşlik ediyor. Hadise’nin yeni yüzü olduğu Milla koleksiyonu 11 Ekim’de itibaren trendyol.com’da satışta.

Yeni koleksiyona hakim olan rahatlık, erkeksi detaylarla da öne çıkıyor. Klasik, spor ve şehirli tarzların birlikte kullanıldığı koleksiyonda renkli bol pantolonlar, salaş bluzlar ve gömleklerle çok hoş kombinler yaratıyor. Bu sezonun en ilgi çeken detaylarından biri olan deri detayı, Milla’nın yeni koleksiyonunun vazgeçilmezi…

Son Güncelleme: 10.10.2011 14:35
Anahtar Kelimeler:
KadınHadiseModa
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