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Hacker’lar, elektronik tabelaları hack’leyip cinsel içerikli video izletti

Hacker'lar porno sitesi Pornhub'ı görüntülemek için Batı Avustralya'nın başkenti Perth'te yer alan iki elektronik tabelayı hack'leyip cinsel içerikli videolar yayınladı.Hacker'lar, elektronik tabelaları hack'leyip Pornhub'tan video açtı

Hacker’lar, elektronik tabelaları hack’leyip cinsel içerikli video izletti

Hacker'lar porno sitesi Pornhub'ı görüntülemek için Batı Avustralya'nın başkenti Perth'te yer alan iki elektronik tabelayı hack'leyip cinsel içerikli videolar yayınladı.Hacker'lar, elektronik tabelaları hack'leyip Pornhub'tan video açtı

08 Nisan 2018 Pazar 09:40
Hacker’lar, elektronik tabelaları hack’leyip cinsel içerikli video izletti
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Batı Avustralya’nın başkenti Perth'te yeni takılan iki elektronik tabelayı ele geçiren hacker'lar, bu tabelalarda Pornhub’a ait videolar yayınladı.

İki yıllık bir süre zarfında, Batı Avustralya hükümeti, Yagan Meydanı’nda bunları inşa etmek için 73.5 milyon Avustralya doları (56.4 milyon dolar) harcadı. Perth şehir merkezinde geçen ay hizmete açıldı. Büyükşehir Kalkınma İdaresi (MRA) sözcüsü, konuyla ilgili uyarıda bulunulduğunda iki metrelik interaktif ekranın kapatıldığı aktarıldı.

Tam olarak ne olduğunu açıklanmasa da MRA, siber saldırıya uğradıklarına işaret ediyordu. MRA daha sonra ekranın “tehlikeye atılmış” olduğunu söyleyen bir bildiri yayınladı.

Sözcü, “Yagan Meydanı’nda William Street Mall’un her girişinde bir tane olmak üzere iki adet dokunmatik yol işareti var. Maalesef, bu ekranlarda kısa bir süre boyunca uygunsuz içerikler görüntülendi.Her iki ekran hemen kapatıldı. Tekrarlama olasılığını ortadan kaldırmak için güç ünitelere de durduruldu. MRA bu konuyu çok ciddiye alıyor ve bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak ve sorumluları tespit etmek için eksiksiz bir soruşturma yürütecek.” dedi.

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