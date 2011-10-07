Habertürk'ün haberi tartışılıyor

Habertürk gazetesinin sürmanşetine dev bir fotoğrafla taşıdığı haber, büyük bir tartışma yarattı.

Sosyal medyaya gelen yorumların yüzde 90'ı, "Böyle fotoğraf basılır mı" şeklinde.Habertürk'ün, bugün sürmanşetine taşıdığı "Kadına şiddette son nokta" haberinde kullanılan fotoğraf sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuluyor. Manisalı iki çocuk annesi 38 yaşındaki Şefika E. dayakçı kocasından kaçıp sığınma evine saklanmıştı.

Eşi İbrahim E. sığınma evine giderek onu "ikna" etti, evine döndürdü. Bir gün sonra şiddet yeniden başladı. Ve dün, zavallı kadın defalarca bıçaklandı, son bıçak darbesini sırtına aldı. Ağır yaralandı. Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Habertürk'ün sürmanşet haberi, buraya kadar Türkiye'de kadına yönelik şiddeti yeni bir olayla ortaya koyuyordu. Yani tartışılacak bir şey yoktu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Sosyal medyada ve sohbetlerde günün en çok eleştirilen ve tartışılan olayı olmasının asıl nedeni haberin fotoğrafının kullanılma şekliydi. Evet, olay gerçekti. Zavallı kadını eşi ekmek bıçağıyla öldüresiye bıçaklamıştı. Ama, bu dehşet gözler önüne acaba böyle serilmeli miydi? O fotoğrafı yayınlamıyoruz. Ancak, anlatmak gerekirse fotoğraf şöyle: Talihsiz kadın, bıçaklandıktan sonra hastaneye getirilmişti. Tüm çaresizliğiyle yüzükoyun ve çıplak olarak sedyede yatıyordu. Sırtında kocaman bir ekmek bıçağı saplıydı. O bıçak ve saplandığı yerden çıkan kanlar, hatta iç organlarından bazılarının hiç bir gizleme yapılmadan verilmesinden çok, ölmek üzere olan Şefika E.'nin yüzünde, gözlerindeki dehşetti. O da açıkça fotoğrafta görünüyordu!

YAZARLARI BİLE ELEŞTİRDİ Tartışma muhtelif... Kimi şiddetle eleştiriyor. Kimi, "Bir Türkiye gerçeği gözler önüne serilmiş, keşke fotoğraf böylesine tüm çıplaklığı ile gazetenin sürmanşetine taşınmasaydı", kimi, "Gazete evlere giriyor, çoluk çocuk okuyor, görüyor. Bu durumdan olumsuz etkileniyor" diyor. Haberin veriliş biçimini Habertürk'ün kendi köşe yazarları bile eleştiriyor. Gazetenin yazarı Balçiçek İlter, tweet mesajında, "Bütün eleştiriler haklı. Olacak şey değil. İki çocuk annesi o fotoğraf, basmışız umarsızca. Bırakın bizi, o çocuklar ne düşünür" diyerek düşüncelerini paylaştı.