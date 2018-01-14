Haberler şaşırttı! Doğurduğu şeyi görenler inanamadı…

Şaşırtan haber birçok kişinin merakla incelemesine yol açtı. Günden güne karnı talihsiz kadın, hamile olduğunu sanıyordu, hastanede kontrole gidince korkunç gerçek ortaya çıktı.

Gelen haberlere göre, ikinci kez anne olacağını öğrenen Lauren Knowles sevinçten havaya uçtu. Eşi Trent ile beraber geniş bir aileye sahip olmak istiyorlardı. Doktor yedi aylık hamile olduğunu söyledi The Daily Mail'den aktarılanlara göre 27 yaşındaki İskoç anne Lauren Knowles sıradışı bir şey tecrübe etmiş. Hamile olduğunu öğrenen kadın önce çok sevindi. Yedinci haftadan sonra ise kötü hissetmeye başladı. Lauren, Daily Mail'e “Birden kanama oluştu” dedi.

Kadın derhal hastaneye götürüldü. Burada korkunç gerçeği öğrendi.

Doktorların söylediğine göre Lauren molar gebelikle karşı karşıyaymış. Yumurtanın döllenmesindeki bazı hatalar sonucu rahim içinde cansız bir organizma oluşmasına molar gebelik veya mol hidatiform adı veriliyor.

Molar gebelikte, normalde plasenta oluşması gerekirken kist oluşuyor.

En kötüsü de kist kötü huylu oluyor.

Lauren, The Daily Mail'e “Ben karnımda bebeğimin büyüdüğünü zannederken meğerse tümör büyüyormuş” dedi.

Büyümeye devam etti

Cerrahlar, kanserleri hücreleri almayı başardılar. Lauren ise kemoterapi tedavisi görmeye başladı ve saçları döküldü. Maalesef tümörü büyümeye devam etti.

Bir gün Lauren şiddetli karın ağrısı sonucu tümörünü tuvalette ‘dünyaya getirdi'. “Bütün saçlarım döküldü. Tedavinin üçüncü ayında hastanenin tuvaletine doğal yollarla tümörümü çıkardım. 17 haftadır bebek gibi büyüyen tümör oldukça büyüktü” dedi.

Tümörden kurtulduktan sonra anne, “Kitleyi vücudumdan çıkartınca sevindim. Her şey sona erdi” diye ekledi. Armut büyüklüğündeki tümörden kurtulan Lauren hala yaşıyor olduğuna şükretti.

Doktorlar bir daha hamile kalmasının sakıncalı olduğunu söylese de tekrardan anne olmak istiyordu. Lauren bir yıl bekledikten sonra tekrar çocuk denemelerine başladı ve hamile kaldı. Şimdilerde 10 aylık olan kızlarının adını Indi koydular. Daily Mail'e “Tekrardan molar gebelikle karşı karşıya olabilirim diye her an tereddüt içindeydim. Hamileliğimi hep gergin geçirdim” dedi.