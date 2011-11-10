Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

"Haberal'ın imzası taklit edildi"iddiası

"Haberal'ın başka bir yerdeki imzasının alınarak başka bir belgeye monte edildi" iddiası

"Haberal'ın imzası taklit edildi"iddiası

"Haberal'ın başka bir yerdeki imzasının alınarak başka bir belgeye monte edildi" iddiası

10 Kasım 2011 Perşembe 21:25
banner238

Tutuklu CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatları, Haberal ile ilgili AİHM'e yapılan başvuruya, Hükümet tarafından verilen yanıtların ekinde yer alan bir belgede, Haberal'ın başka bir yerdeki imzasının alınarak monte edildiği veya taklit edildiği; buna ilaveten maddi gerçeğe aykırı ya da gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyalarıyla ilgili birtakım yasadışı bilgi ve belgelerin sunulduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Haberal'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, Haberal ile ilgili olarak AİHM'e yapılan başvuruya, Hükümet tarafından verilen yanıtların ekinde yer alan bir belgede, Haberal'ın başka bir yerdeki imzasının alınarak monte edildiği veya taklit edildiği; buna ilaveten maddi gerçeğe aykırı ya da gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyalarıyla ilgili birtakım yasadışı bilgi ve belgelerin sunulduğunun müşahede edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun AİHM'e sunulan ayrıntılı dilekçelerde somut delilleri ile ortaya konulduğunu ve sorumlular hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan yasal işlem başlatılması için 27 Eylül 2011 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Haberal'ın avukatları, bu çerçevede konuyla ilgili halen yargılama ve soruşturma süreci devam ettiği için adil yargılama hakkına olan saygıları nedeniyle, bu aşamada daha fazla açıklamada bulunmayacaklarını bildirdi.

Son Güncelleme: 10.11.2011 21:25
Anahtar Kelimeler:
CHPImzaAihmHaberal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim