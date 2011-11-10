"Haberal'ın imzası taklit edildi"iddiası

Tutuklu CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın avukatları, Haberal ile ilgili AİHM'e yapılan başvuruya, Hükümet tarafından verilen yanıtların ekinde yer alan bir belgede, Haberal'ın başka bir yerdeki imzasının alınarak monte edildiği veya taklit edildiği; buna ilaveten maddi gerçeğe aykırı ya da gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyalarıyla ilgili birtakım yasadışı bilgi ve belgelerin sunulduğunun tespit edildiğini açıkladı.



Haberal'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, Haberal ile ilgili olarak AİHM'e yapılan başvuruya, Hükümet tarafından verilen yanıtların ekinde yer alan bir belgede, Haberal'ın başka bir yerdeki imzasının alınarak monte edildiği veya taklit edildiği; buna ilaveten maddi gerçeğe aykırı ya da gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyalarıyla ilgili birtakım yasadışı bilgi ve belgelerin sunulduğunun müşahede edildiği belirtildi.



Açıklamada, bu durumun AİHM'e sunulan ayrıntılı dilekçelerde somut delilleri ile ortaya konulduğunu ve sorumlular hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan yasal işlem başlatılması için 27 Eylül 2011 tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Haberal'ın avukatları, bu çerçevede konuyla ilgili halen yargılama ve soruşturma süreci devam ettiği için adil yargılama hakkına olan saygıları nedeniyle, bu aşamada daha fazla açıklamada bulunmayacaklarını bildirdi.