Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu Törenle Açıldı

Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Türkünün Anavatanının desteğiyle çok daha ileriye gideceğini ve kimsenin Kıbrıs Türkünü haksızlığa ve mağduriyete uğratamayacağını söyledi.

Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’nun açılış törenine Başbakan İrsen Küçük’le birlikte, açılışlar için KKTC’de bulunan Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Sağlık Bakanı Ahmet Kâşif, Maliye Bakanı Ersin Tatar ve bazı bölge milletvekilleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilk konuşmayı Milli Eğitim gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst yaptı.

DÜRÜST

Dürüst, konuşmasında, Güzelyurt ve Lefke’ye okul yapımının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin her zaman KKTC halkıyla birlikte olmaya devam edeceğini bildirdi.

Dürüst, TC hükümetine teşekkür ederek, iki yeni anaokulun bugün KKTC halkıyla buluşacağını belirtti.

Eğitime yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ve çocukların en değerli varlıklar olduğunu vurgulayan Bakan Dürüst, bu nedenle eğitimin bütçede en yüksek paylardan birine sahip olduğuna işaret etti.

Başbakan Küçük, hükümet ve Büyükelçi Akça’ya Güzelyurt’a verdikleri önemden dolayı teşekkür eden Dürüst, eğitim politikalarının “sağı-solu” olamayacağını ve tüm kesimlerin hükümetin eğitim politikalarına destek vermesi gerektiğini söyleyerek, Anavatan’ın desteğini kimsenin yadırgamamasını istedi.

DİNÇER

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de, TC-KKTC arasında eğitim, bilim ve teknoloji alanında her geçen gün artan işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, 3 Mayıs 2010’da eğitim bilim ve teknik alanında yapılan protokole ek protokol imzalandığını hatırlattı.

İki anaokulunun tüm donanımı ve çevre düzenlemesiyle devreye sokulmasının iki ülke arasında işbirliğinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği emeğin en güzel ve anlamlı ifadesi olduğunu kaydeden Bakan Dinçer, kardeş okul uygulamaları, izcilik faaliyetleri, üniversitelerin karşılıklı tanınması, bakım onarım hizmetlerinin iki ülke arasında yapılan işbirliğine iyi örnekler oluşturduğunu söyledi.

Dinçer, okulların yapımında emeği geçenleri kutlayarak, ülkeye, çocuklara ve eğitim sistemine hayırlı olmasını diledi.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük de, Kıbrıs Türkünün Anavatanının desteğiyle çok daha ileriye gideceğini ve kimsenin Kıbrıs Türkünü haksızlığa ve mağduriyete uğratamayacağını söyledi.

Başbakan Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde Güzelyurt’un müzakere masası dışında bırakıldığını ve Güzelyurt’un verilmeyeceğini bildirdiğini söyleyen Başbakan Küçük, bu noktadan sonra Güzelyurt’a gerek özel gerekse devlet yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Başbakan Küçük, Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun, Lefkoşa-Güzelyurt yolu ışıklandırma projelerinin gündemde olduğunu, tarım ve narenciye yatırımlarının da sürdürülerek Güzelyurt’un ülke gelişimi içerisindeki yerini almasının sağlanacağını ifade ederek, TC’nin desteğiyle belirlenen hedeflere teker teker yaklaşıldığını hatta turizm gibi bazı noktalarda aşıldığını söyledi.

Küçük, açılan Anaokulun eğitime, miniklere ve Güzelyurt halkına hayırlı olmasını da diledi.

Açılış töreninde, konuşmaların ardından minik öğrenciler, şiir okudu, şarkı söyledi ve İngilizce gösteri sundu. Daha sonra ise, açılış yapılıp bina gezildi.