Güzel yıldız bakın ne hale geldi

Londra'da yaşayan 23 yaşındaki model Suzel Mackintosh sevmek için yanına yaklaştığı pitbull köpeğinin saldırısına uğradı.

Sevmek için yanına yaklaştığı Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan model, yüzünden aldığı hasar nedeniyle üst dudağını oynatamıyor.

Yaşadığı kötü olayı anlatan model, arkadaşlarıyla birlikte Avusturya'da bir geziye katıldıklarını, bu sırada bir arkadaşının pitbull cinsi köpeğini getirdiğini söyledi. Suzel, arkadaşlarının köpeği dışarıda bırakarak çadırlarında uyuduklarını ve aracından bir şey almak için dışarı çıktığını, bu esnada da köpeği saldırısına uğradığını anlattı.

SEVMEK İSTERKEN SALDIRISINA UĞRADI

Köpeği sevmek için yanına giden model, bir anda köpeğin saldırısına uğrayarak geriye doğru düştüğünü ve köpeğe karşı kendini koruyamadığını sözlerine ekledi. Yüzünden yaralanan güzel model, izlerine rağmen kariyerinden vazgeçemeyeceğini de sözlerine ekledi.

DERİN YARALARA NEDEN OLDU

Saldırı sonrasında yüzünden derin yaralar açılan ve bir hafta hastanede tedavi altında tutulan model, doktorların tüm çabalarına rağmen kaslarında oluşan hasar nedeniyle üst dudağını oynatamıyor.