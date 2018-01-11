Güzel oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti!

Jessica Falkholt hayatını kaybetti! Jessica Falkholt kimdir?
'Home and Away' dizisiyle tanınan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Jessica Falkholt, hayata gözlerini yumdu.
Avustralya basını, ‘Home and Away’ dizisiyle tanınan Jessica Falkholt’un hayatını kaybettiğini son dakika bilgisi olarak geçti. Son zamanlarda birçok dizide rol alan 29 yaşındaki güzel oyuncu, geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girmişti.
AİLESİ TALEP ETTİ
Oyuncunun yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşadığı bilinirken, ailesinin aldığı kararla yaşam ünitesinin kapatılmasını talep ettiği aktarıldı.
JESSICA FALKHOLT KİMDİR?
Oyuncu Jessica Falkholt 15 Mayıs 1988 tarihinde Avustralya’nın Sidney şehrinde doğdu. Oyuncu Jessica Falkholt 29 yaşındaydı. 8 Ocak 2018 Pazartesi hayata veda etti.
Harmony (2018), Green River: Part One (2017) ve Home and Away (1988) gibi önemli yapıtlarda yer almıştı.