Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102203
ALTIN
183.102
DOLAR
4.4166
STERLİN
5.9583
EURO
5.2039
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Postacı teminata bağlandı
POSTACI TEMİNATA BAĞLANDI
Mangandalar meyhaneyi dağıttı
MAGANDALAR MEYHANEYİ DAĞITTI
Çocuğa cinsel saldırı zanlısı teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner256

Guterres’ten “Soğuk Savaş” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,

Guterres’ten “Soğuk Savaş” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres,

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31
Guterres’ten “Soğuk Savaş” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Soğuk savaş geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." dedi.

Guterres temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

On yıllarca aradan sonra yeniden kimyasal ve nükleer silahların yeniden tartışmaya açıldığını belirten Guterres, "Soğuk savaş geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." diye konuştu.

Guterres, genetik mühendisliği, yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin günümüzde insanlığın faydasına olduğu kadar zararına da olabileceği değerlendirmesinde bulunarak, böylesi bir dönemde hukukun üstünlüğü ve kurumlar arası iletişimin önemli olduğunu vurguladı.

banner277

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından AB'nin anlaşmayı korumak için yaptığı çalışmalara da değinen Guterres, AB'nin nükleer anlaşmada atacağı adımların başarılı olmasını diledi.

Juncker ise Guterres ile görüşmesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılımıyla birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, BM'nin değiştirilmesini öngören reform önerilerini desteklediklerini söyledi.

Juncker, AB'nin İran'la beraber nükleer anlaşmayı "canlı tutma" konusunda kararlı olduğunu söyleyerek, "İran nükleer anlaşmasını sonlandırmak bölgede ve dünyada büyük bir güvenlik tehdidi meydana getirir." ifadesini kullandı.AB'nin İran nükleer anlaşmasını ayakta tutmak için tüm seçenek ve kaynaklarını kullanacağını ifade eden Juncker, "Ancak kendimizi de kandırmayalım. Kaynaklarımızın sınırlı olduğunu da kabul edelim." dedi.

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 18:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tsk İdlib’de Son Ateşkes Gözlem Noktasını Kurdu
Tsk İdlib’de Son Ateşkes Gözlem Noktasını Kurdu
Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede
Abd-kuzey Kore Zirvesi Tehlikede
Ab'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı
Ab'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı
Rus Savaş Gemileri Sıcak Suları Terketmeyecek
Rus Savaş Gemileri Sıcak Suları Terketmeyecek
Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu
Efsanevi Futbolcu Maradona, Dinamo Brest’e Başkan Oldu
Hindistan'da Feribot Alabora Oldu
Hindistan'da Feribot Alabora Oldu
Papa'dan İsrail'in Gazze'deki Katliamına Tepki
Papa'dan İsrail'in Gazze'deki Katliamına Tepki
İdlib'de Kimyasal Silah Kullanıldığı Doğrulandı!
İdlib'de Kimyasal Silah Kullanıldığı Doğrulandı!
Kürdan Ağırlığında Robot Böcek Üretildi!
Kürdan Ağırlığında Robot Böcek Üretildi!
"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"
"Dünya Kupası Hakemine Şikeden Ömür Boyu men"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim