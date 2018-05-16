Guterres’ten “Soğuk Savaş” uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Soğuk savaş geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." dedi.



Guterres temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi.



On yıllarca aradan sonra yeniden kimyasal ve nükleer silahların yeniden tartışmaya açıldığını belirten Guterres, "Soğuk savaş geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." diye konuştu.



Guterres, genetik mühendisliği, yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin günümüzde insanlığın faydasına olduğu kadar zararına da olabileceği değerlendirmesinde bulunarak, böylesi bir dönemde hukukun üstünlüğü ve kurumlar arası iletişimin önemli olduğunu vurguladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından AB'nin anlaşmayı korumak için yaptığı çalışmalara da değinen Guterres, AB'nin nükleer anlaşmada atacağı adımların başarılı olmasını diledi.Juncker ise Guterres ile görüşmesinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılımıyla birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, BM'nin değiştirilmesini öngören reform önerilerini desteklediklerini söyledi.Juncker, AB'nin İran'la beraber nükleer anlaşmayı "canlı tutma" konusunda kararlı olduğunu söyleyerek, "İran nükleer anlaşmasını sonlandırmak bölgede ve dünyada büyük bir güvenlik tehdidi meydana getirir." ifadesini kullandı.AB'nin İran nükleer anlaşmasını ayakta tutmak için tüm seçenek ve kaynaklarını kullanacağını ifade eden Juncker, "Ancak kendimizi de kandırmayalım. Kaynaklarımızın sınırlı olduğunu da kabul edelim." dedi.