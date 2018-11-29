banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95410
ALTIN
203.404
DOLAR
5.1560
STERLİN
6.5785
EURO
5.8636
Hırsızlar silahla yakalanabildi
HIRSIZLAR SİLAHLA YAKALANABİLDİ
Akıncı - Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI - ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı...
YENİ BOĞAZİÇİ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ziynet eşyası satarken tutuklandılar
ZİYNET EŞYASI SATARKEN TUTUKLANDILAR
banner282

Guterres\'ten Filisten\'e Dayanışma Mesajı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES:

Guterres\'ten Filisten\'e Dayanışma Mesajı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES:

29 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Guterres\'ten Filisten\'e Dayanışma Mesajı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES:"YIKIMLAR, YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİNİN DEVAM ETMESİ VE GENİŞLEMESİ, ZORLA TAHLİYELER, TOPLU CEZALANDIRMALAR BARIŞ GETİRMEYECEK. AYNI ŞEKİLDE ŞİDDET VE KIŞKIRTMA, TEK TARAFLI ADIMLAR NİHAİ STATÜ SORUNUNU VE KRİZİ ÇÖZMEYECEK. SADECE SAMİMİ, KÖKLÜ, ÜZERİNDE ANLAŞILMIŞ PARAMETRELERE DAYALI YAPICI MÜZAKERELER ARZU EDİLEN KALICI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GETİRECEK"

Birleşmiş Milletler, 29 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail\'in yıkımlarının, yasa dışı yerleşim birimlerinin, zorla tahliyelerin, şiddetin ve tek taraflı adımların bölgeye barış getirmeyeceğini söyledi.
Her yıl 29 Kasım\'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Guterres, İsrail-Filistin sorunun uluslararası toplum için en zorlu konulardan biri haline geldiğine dikkati çekti.
Guterres, \'\'Yıkımlar, yasa dışı yerleşim birimlerinin devam etmesi ve genişlemesi, zorla tahliyeler, toplu cezalandırmalar barış getirmeyecek. Aynı şekilde şiddet ve kışkırtma, tek taraflı adımlar nihai statü sorununu ve krizi çözmeyecek. Sadece samimi, köklü, üzerinde anlaşılmış parametrelere dayalı yapıcı müzakereler arzu edilen kalıcı iki devletli çözümü getirecek.\'\' değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ve Filistin\'e barış içinde beraber yaşayan iki devletli bir çözüm için cesur adımlar atması çağrısı yapan Guterres, \'\'Filistinlilere vazgeçilmez haklarının verilebilmesinin tek yolu bu. Kapsamlı ve adil bir barış için tek seçenek bu.\'\' dedi.
Guterres, uluslararası topluma da iki devletli çözüm için çabalarını artırması çağrısında bulundu.
Gazze\'deki insani duruma da dikkati çeken Guterres, \'\'Kalplerimiz Gazze halkının ıstırabıyla ağırlaşıyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinli giderek artan fakirlik ve işsizlikle boğuşuyor ve sağlık, eğitim, su ve elektriğe erişim çok kısıtlı.\'\' diye konuştu.
İsrail\'e, BM\'nin insani yardım çabalarını da engelleyen, insanların ve ürünlerin serbest dolaşımı üzerindeki kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapan Guterres, Hamas ve diğer militan grupların askeri yığınakları ve İsrail\'e karşı roket saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.
(AA/TUĞ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Laboratuvarda Mini Plasentalar Büyütüldü
Laboratuvarda Mini Plasentalar Büyütüldü
Savaşın Çirkin Yüzü: Kimyasal Silahlar
Savaşın Çirkin Yüzü: Kimyasal Silahlar
Putin-trump Görüşmesi 1 Aralık'ta
Putin-trump Görüşmesi 1 Aralık'ta
Guterres'den G20 Liderlerine Çağrı
Guterres'den G20 Liderlerine Çağrı
Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali
Subaru’dan Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali
Pentagon’un Türkiye Raporundan İlk Ayrıntılar
Pentagon’un Türkiye Raporundan İlk Ayrıntılar
Salome Zurabişvili Gürcistan'ın İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu
Salome Zurabişvili Gürcistan'ın İlk Kadın Cumhurbaşkanı Oldu
Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu
Magnus Carlsen Dördüncü Kez Dünya Satranç Şampiyonu Oldu
Yemen'de Suudiler'e Desteği Kesme Tasarısı, Abd Senatosu'ndaki İlk Oylamada Kabul Edildi
Yemen'de Suudiler'e Desteği Kesme Tasarısı, Abd Senatosu'ndaki İlk Oylamada Kabul Edildi
Poroşenko: “nato Donanma Gemilerini Yollamalı”
Poroşenko: “nato Donanma Gemilerini Yollamalı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim