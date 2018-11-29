Guterres\'ten Filisten\'e Dayanışma Mesajı



BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES:"YIKIMLAR, YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİNİN DEVAM ETMESİ VE GENİŞLEMESİ, ZORLA TAHLİYELER, TOPLU CEZALANDIRMALAR BARIŞ GETİRMEYECEK. AYNI ŞEKİLDE ŞİDDET VE KIŞKIRTMA, TEK TARAFLI ADIMLAR NİHAİ STATÜ SORUNUNU VE KRİZİ ÇÖZMEYECEK. SADECE SAMİMİ, KÖKLÜ, ÜZERİNDE ANLAŞILMIŞ PARAMETRELERE DAYALI YAPICI MÜZAKERELER ARZU EDİLEN KALICI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ GETİRECEK"



Birleşmiş Milletler, 29 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail\'in yıkımlarının, yasa dışı yerleşim birimlerinin, zorla tahliyelerin, şiddetin ve tek taraflı adımların bölgeye barış getirmeyeceğini söyledi.

Her yıl 29 Kasım\'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Guterres, İsrail-Filistin sorunun uluslararası toplum için en zorlu konulardan biri haline geldiğine dikkati çekti.

Guterres, \'\'Yıkımlar, yasa dışı yerleşim birimlerinin devam etmesi ve genişlemesi, zorla tahliyeler, toplu cezalandırmalar barış getirmeyecek. Aynı şekilde şiddet ve kışkırtma, tek taraflı adımlar nihai statü sorununu ve krizi çözmeyecek. Sadece samimi, köklü, üzerinde anlaşılmış parametrelere dayalı yapıcı müzakereler arzu edilen kalıcı iki devletli çözümü getirecek.\'\' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve Filistin\'e barış içinde beraber yaşayan iki devletli bir çözüm için cesur adımlar atması çağrısı yapan Guterres, \'\'Filistinlilere vazgeçilmez haklarının verilebilmesinin tek yolu bu. Kapsamlı ve adil bir barış için tek seçenek bu.\'\' dedi.

Guterres, uluslararası topluma da iki devletli çözüm için çabalarını artırması çağrısında bulundu.

Gazze\'deki insani duruma da dikkati çeken Guterres, \'\'Kalplerimiz Gazze halkının ıstırabıyla ağırlaşıyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinli giderek artan fakirlik ve işsizlikle boğuşuyor ve sağlık, eğitim, su ve elektriğe erişim çok kısıtlı.\'\' diye konuştu.

İsrail\'e, BM\'nin insani yardım çabalarını da engelleyen, insanların ve ürünlerin serbest dolaşımı üzerindeki kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapan Guterres, Hamas ve diğer militan grupların askeri yığınakları ve İsrail\'e karşı roket saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

(AA/TUĞ/ÖK)



