Guterres Gazze İçin Kaygılı



Viyana, 14 Mayıs 18 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Özellikle çok sayıda insanın ölümüne ilişkin Gazze Şeridi\'nden gelen haberler beni çok kaygılandırıyor." dedi.

Guterres, Viyana\'daki resmi temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, "Özellikle çok sayıda insanın ölümüne ilişkin Gazze Şeridi\'nden gelen haberler beni çok kaygılandırıyor." diye konuştu.

ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlere, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şimdiye kadar 41 Filistinli şehit olmuştu.

GUTERRES-KURZ İKİLİ GÖRÜŞMESİNDE ULUSLARARASI SORUNLAR ELE ALINDI

Öte yandan ikili görüşmede gündeme gelen diğer konularla ilgili de değerlendirme yapan BM Genel Sekreteri Guterres, küresel ısınma sorununa dikkati çekerek, tek başına yeterli olmasa da Paris’de alınan kararların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore’nin nükleerle ilişkili tesislerini kapatacağına yönelik açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Guterres, bu adımın Kuzey Kore’nin nükleer çalışmaları bıraktığının en kuvvetli göstergesi olacağını ifade etti. Guterres ayrıca, Kuzey Kore ve ABD arasında yapılacak görüşmenin önemine de işaret etti.

"ANLAŞMA OLUMLU ŞEKİLDE İŞLEVİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Avusturya Başbakanı Kurz da BM’nin Viyana Ofisi’nin yaklaşık 40 yıldır Viyana’da bulunduğunu belirterek, BM ve Avusturya arasındaki iş birliğinin çok iyi olduğunu kaydetti.

Guterres ile görüşmesinde ABD\'nin çekilme kararı aldığı İran nükleer anlaşması konusunu da ele aldıklarını söyleyen Kurz, "Bu anlaşmanın muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anlaşma olumlu bir şekilde işlevini yerine getiriyor.” diye konuştu.

Kurz, bölgede yoğun kontrollerle güvenliğin sağlanabileceğine dikkati çekerek, “Bölgede istikrara katkı sağlayan anlaşmanın iptali olumsuz yönde bir etki yapacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

(AA/ÖZ/HA)

