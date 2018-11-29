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Guterres\'den G20 Liderlerine Çağrı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES:

Guterres\'den G20 Liderlerine Çağrı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES:

29 Kasım 2018 Perşembe 09:03
Guterres\'den G20 Liderlerine Çağrı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES: "G20 DEVLET BAŞKANLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN EŞİTSİZLİĞE KADAR ÖNEMLİ PROBLEMLER KARŞISINDA DAHA ETKİN BİR LİDERLİK SERGİLEMELERİ GEREKİYOR"

GUTERRES, GÜNEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANI KANG KYUNG-WHA İLE NEW YORK\'TA BİR ARAYA GELDİ

Ankara, 29 Kasım 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 devlet başkanlarının iklim değişikliğinden eşitsizliğe kadar önemli problemler karşısında daha etkin bir liderlik sergilemeleri ve daha cesur adımlar atmaları gerektiğini söyledi.

Guterres, G20 zirvesi için Arjantin\'in başkenti Buenos Aires\'e gitmeden önce, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerin daha adil bir dünya için birlikte çalışmaları gerektiğine işaret etti.

Dünyanın bir "güven krizi" ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Guterres, "G20 devlet başkanlarının iklim değişikliğinden eşitsizliğe kadar önemli problemler karşısında daha etkin bir liderlik sergilemeleri gerekiyor." dedi.

Dünyada adaletsizliğin gittikçe arttığını dile getiren Guterres, ticaretle ilgili ihtilaflar ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye daha da büyük baskı getirdiğini söyledi.

İklim değişikliğinin sosyal, ekonomik ve çevresel maliyetlerine değinen Guterres, bu konuyla ilgili hemen harekete geçilmezse, daha fazla doğal afet ve hava kirliliğinin küresel ekonomiye maliyetinin 2050\'ye kadar 21 trilyon dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.

Guterres, G20 üyelerinin küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının 4\'te 3\'ünün daha fazlasından sorumlu olduklarını vurgulayarak liderlerin iklim konusunu çözmek için gereken para ve güce sahip olduklarına işaret etti.

GUTERRES\'DEN KORE BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile New York\'ta yaptığı görüşmede, BM\'nin, Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barış sürecini desteklediğini ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada dün yapılan görüşmede Guterres\'i yarımadadaki durumla ilgili bilgilendiren Kang\'ın, BM\'nin yarımadanın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için sarf edilen çabalara desteğini istediği belirtildi.

Guterres\'in, Seul\'ün girişimlerine desteğini teyit ettiği ifade edildi.

(AA/TUĞ/HA)
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