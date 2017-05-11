Birleşmiş Milletler, 11 Mayıs 17 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askerlerini taşıyan konvoyu hedef alan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının "savaş suçu" teşkil edebileceğini söyledi.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada Guterres, "BM barış gücü askerlerine yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir." ifadesini kullandı.

Hristiyan Anti-balaka milislerin BM barış gücü konvoyuna düzenlediği saldırıyı kınayan Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti yönetimine saldırıya ilişkin bir an önce soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi de söz konusu saldırıyı şiddetle kınayarak, ülke yetkililerine saldırının ardından kaybolan bir barış gücü askerini arama çalışmalarını sürdürmesi çağrısı yaptı.

Saldırıda 4 Kamboçyalı BM barış gücü askeri hayatını kaybetmiş, 9 Faslı, bir Kamboçyalı olmak üzere 10 asker yaralanmıştı. Faslı bir askerin ise kaybolduğu bildirilmişti.

BM barış gücünün 2014 yılından bu yana görev yaptığı ülkede, 12 binden fazla askeri bulunuyor.

(AA/RÇ/FEZ)