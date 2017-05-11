Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 08:26

Guterres: “bm Barış Gücü Askerlerine Yönelik Saldırılar Savaş Suçu Sayılabilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askerlerini taşıyan konvoyu hedef alan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının &#34;savaş suçu&#34; teşkil edebileceğini söyledi.

Guterres: 'bm Barış Gücü Askerlerine Yönelik Saldırılar Savaş Suçu Sayılabilir”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Birleşmiş Milletler, 11 Mayıs 17 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askerlerini taşıyan konvoyu hedef alan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının "savaş suçu" teşkil edebileceğini söyledi.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada Guterres, "BM barış gücü askerlerine yönelik saldırılar savaş suçu sayılabilir." ifadesini kullandı.

Hristiyan Anti-balaka milislerin BM barış gücü konvoyuna düzenlediği saldırıyı kınayan Guterres, Orta Afrika Cumhuriyeti yönetimine saldırıya ilişkin bir an önce soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi de söz konusu saldırıyı şiddetle kınayarak, ülke yetkililerine saldırının ardından kaybolan bir barış gücü askerini arama çalışmalarını sürdürmesi çağrısı yaptı.

Saldırıda 4 Kamboçyalı BM barış gücü askeri hayatını kaybetmiş, 9 Faslı, bir Kamboçyalı olmak üzere 10 asker yaralanmıştı. Faslı bir askerin ise kaybolduğu bildirilmişti.

BM barış gücünün 2014 yılından bu yana görev yaptığı ülkede, 12 binden fazla askeri bulunuyor.

(AA/RÇ/FEZ)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyadan Kısa Kısa Dünyadan Kısa Kısa
Fransa’da Hükümet İstifa Etti Fransa’da Hükümet İstifa Etti
Bm Genel Sekreteri Guterres, Londra'daki Etkinlikte Konuştu Bm Genel Sekreteri Guterres, Londra'daki Etkinlikte...
Abd’li Ve Rus Yetkililerin Gündeminde Suriye Var Abd’li Ve Rus Yetkililerin Gündeminde Suriye Var
Eski Brezilya Devlet Başkanı Rüşvet Suçlamasıyla İfade Verdi Eski Brezilya Devlet Başkanı Rüşvet Suçlamasıyla...
Abd, Atlas Okyanusu'nda Petrol Ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri İçin Şirketlerin Başvurularını Değerlendiriyor Abd, Atlas Okyanusu'nda Petrol Ve Doğalgaz Arama...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Dünyadan Kısa Kısa
Hindistan'ın güneyinde düğün salonunun duvarının çökmesi sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.. Yemen'in...

Haberi Oku