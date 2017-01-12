GUTERRES: “ÇÖZÜME YAKLAŞMA NOKTASINDAYIZ”

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



“ÇÖZÜME YAKLAŞMA NOKTASINDAYIZ”



“KIBRIS 2017’DE DÜNYA İÇİN UMUDUN SEMBOLÜ OLABİLİR”



“CİDDİ, SOMUT VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ, GEREKTİĞİ KADAR ÇALIŞACAĞIZ”



“GÜVENLİK VE GARANTİLERDE AÇILIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapı için çözüme yaklaşma noktasında olduklarını söyledi.Guterres, dünyada halen birçok sorun ve çatışmanın yaşandığına işaret ederek Kıbrıs’ın 2017’de dünya için umudun sembolü olabileceğini belirtti.Hafta başından beri Kıbrıs’ta çözüm arayışlarına ev sahipliği yapan İsviçre’nin Cenevre kenti bugün garantör ülkelerin de temsil edildiği önemli bir konferansa sahne olurken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de basın toplantısı düzenledi.Çok sayıda gazetecinin izlediği, birçok televizyon kanalının canlı yayımladığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis de Guterres’in yanında durdu.Guterres, konuşmasında, Oscar ödülünün iki lidere verilmesi gerektiğini belirterek “Herhangi bir şekilde taraf tutmuyoruz. Tarafların konsensüse varması için çalışıyoruz. BM olarak bizim rolümüz tarafları desteklemek ki taraflar da bir mutabakata varabilsinler” dedi.Liderleri 20 aylık cesaret ve kararlılıklarından dolayı kutlayan Guterres, bugünkü zirveyi çok yapıcı diye niteledi.Adadaki Kıbrıslı Türklerin ve Rumların güvenlik endişelerini giderecek yeni araçlar bulmak gerektiğini kaydeden BM Genel Sekreteri, hemen çözüm olmasını beklemediklerini, ciddi, somut ve sürdürülebilir bir çözüm arayışında olduklarını ve gerektiği kadar çalışacaklarını söyledi.Guterres, Kıbrıs’ta çözümün birçok çatışma ve anlaşmazlıkların yaşandığı dünyada için 2017’de umudun simgesi olması dileğini de ifade etti.BM Genel Sekreteri, masada birçok öneri olduğunu belirterek konularda yıllar içinde inanılmaz bir ilerleme sağlandığını belirterek “Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapı için çözüme yaklaşma noktasındayız” dedi.Bulunacak çözümün sadece liderler arasında bir mutabakat olmayacağını, toplumların referandumda belirleyeceği bir sonuç olacağını kaydeden Guterres, “Bu da kolay bir durum değildir. İki toplumun da kabul edeceği bir mutabakata varmamız lazım” diye konuştu.Antonio Guterres, iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm ortaya çıkarabilmek için gerekli olan zamanı kullanacaklarını, müzakerelerin de devam etmesi gerektiği kadar süreceğini, bir takvime odaklanmadıklarını söyledi.5 tarafın güvenlik ve garantiler konusunda ilk kez bir toplantıda biraraya geldiğine işaret eden Guterres, güvenlik ve garantilerde bir açılım olacağını düşündüğünü kaydetti.