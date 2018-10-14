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Gurja Dağı\'nda Kaybolan 9 Kişiden Kötü Haber

Ankara, 14 Ekim 18 (.): Güney Asya ülkesi Nepal\'deki Gurja Dağı\'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi. 

Gurja Dağı\'nda Kaybolan 9 Kişiden Kötü Haber

Ankara, 14 Ekim 18 (.): Güney Asya ülkesi Nepal\'deki Gurja Dağı\'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi. 

14 Ekim 2018 Pazar 06:32
Gurja Dağı\'nda Kaybolan 9 Kişiden Kötü Haber

Ankara, 14 Ekim 18 (.): Güney Asya ülkesi Nepal\'deki Gurja Dağı\'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi. 

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Gurja Dağı\'na tırmanırken dün gece çıkan kar fırtınası nedeniyle kaybolan ve kendileriyle irtibat kesilen 5 Güney Koreli dağcı ile onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehber yaşamını yitirdi. 
Grubu aramak üzere dağcıların ana kampının olduğu bölgeye giden helikopter ile 9 kişinin cesetlerinin yeri havadan tespit edildi ancak kurtarma ekibi kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi. 
Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Dağı\'nın 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.
(AA/DOĞ/GÜL)

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