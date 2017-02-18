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18 Şubat 2017 Cumartesi 08:57

Gürcistan'da Televizyon Kanalı Protesto İçin Ekranını Kararttı

Gürcistan'ın önde gelen televizyon kanallarından &#34;Rustavi 2&#34;nin yayınının, kanal aleyhine açılan dava nedeniyle protesto amacıyla durdurulduğu bildirildi.

Gürcistan'da Televizyon Kanalı Protesto İçin Ekranını Kararttı
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Tiflis, 18 Şubat 17 : Gürcistan'ın önde gelen televizyon kanallarından "Rustavi 2"nin yayınının, kanal aleyhine açılan dava nedeniyle protesto amacıyla durdurulduğu bildirildi.

Kanalın genel müdür yardımcısı ve ana haber bülteni sunucusu Zaal Udumaşvili, özel yayında yaptığı açıklamada, Rustavi 2 yönetiminin protesto için yayın durdurma kararı aldığını söyledi.

Rustavi 2'ye yönelik mahkemede süren davayı protesto ederek basın özgürlüğünü koruduklarını belirten Udumaşvili, "İnanın bu kararın verilmesi bizim için kolay değildi ama bu bir televizyon kanalının başvurabileceği protestonun son çaresidir. Bize bugün başka yol bırakmadılar. Biz susarak hepinize sesimizi ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Udumaşvili'nin davayı protesto etmek ve basın özgürlüğünü korumak amacıyla izleyicileri yarın Tiflis'te yapılacak gösteriye katılma çağrısında bulunmasının ardından Rustavi 2 yönetiminin kararıyla kanalın yayını durduruldu. İnternet sitesinin yayınını da durduran Rustavi 2'nin protestosunun kaç gün süreceği henüz açıklanmadı.

Rustavi 2'deki hisselerini 2005 ve 2006 yıllarında satan iş adamı Khibar Khalvaşi, Ağustos 2015'te hisselerini geri almak için dava açmıştı.

Hisselerin "hükümetin baskısıyla" kendisinden zorla alındığını iddia eden Khalvaşi, "adaletin yerini bulması için" bunlara yeniden sahip olmak istediğini açıklamıştı.

Rustavi 2'nin genel müdürü Nika Gvaramia ise Gürcistan hükümetinin kanalı susturmak istediğini ve Khalvaşi'yi yönlendirdiğini iddia etmişti. Buna karşın Gürcistan hükümeti, davanın kanalı ve Khalvaşi'yi ilgilendirdiğini belirterek, bu sürece karışmadığını savunuyor.

(AA/GÖZ/SEL)

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