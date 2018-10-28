Gürcistan\'da Halk Yeni Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında





Tiflis, 28 Ekim 18 (.): Gürcistan\'da halk, son defa seçecekleri yeni cumhurbaşkanı için oylarını kullanmak amacıyla sandık başına gidiyor.Halk, oylarını kullanmak için yerel saatle 08.00\'den itibaren seçim merkezlerine gelmeye başladı. Seçimlerde 25 aday yarışıyor.Başkent Tiflis\'te oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, yaptığı açıklamada, "Ben, herkesin cumhurbaşkanı olacak bir adaya oyumu verdim." dedi.Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze de oyunu Tiflis\'te kullandı. Bakhtadze ise bugün ülkede demokratik ve şeffaf seçimlerin yapılacağını kaydetti.Oy kullanma süreci yerel saatle 20.00\'de sona erecek, ardından oy sayımına geçilecek. Seçimler, 125 yerel ve uluslararası basın kuruluşu tarafından takip ediliyor.Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50\'nin üzerine çıkması gerekiyor. Anketler seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.Anayasada yapılan son değişikliğe göre cumhurbaşkanı, 2023\'ten itibaren parlamento tarafından seçilecek.(AA/FEZ)