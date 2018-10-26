Gürcistan\'da Cumhurbaşkanlığı İçin 25 Aday Yarışacak

Tiflis, 26 Ekim 18 : Gürcistan\'da seçmenler, 28 Ekim\'de yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçimde 25 aday, cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Anketler, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili\'nin desteklediği Grigol Vaşadze ile muhalefet partisinin adayı Davit Bakradze\'nin öne çıkan adaylar olduğunu gösteriyor.

Adaylardan Zurabişvili ve Vaşadze daha önce dışişleri bakanlığı yaparken, Bakradze ise parlamento başkanı olarak görev yapmıştı.

Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50\'nin üzerine çıkması gerekiyor. Anketler seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Anayasada yapılan son değişikliğe göre cumhurbaşkanı, 2023\'ten itibaren parlamento tarafından seçilecek.

(AA/FG)