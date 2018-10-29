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Gürcistan\'da Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Sonuçlara Göre, İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Desteklediği Bağımsız Aday Salome Zurabişvili Yüzde 40,05 Oy Altı

GÜÇ BİRLİK İÇİNDE MUHALEFET KOALİSYONUN ADAYI GRİGOL VAŞADZE\'NİN OY ORANI DA YÜZDE 37,93 OLDU

Gürcistan\'da Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Sonuçlara Göre, İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Desteklediği Bağımsız Aday Salome Zurabişvili Yüzde 40,05 Oy Altı

GÜÇ BİRLİK İÇİNDE MUHALEFET KOALİSYONUN ADAYI GRİGOL VAŞADZE\'NİN OY ORANI DA YÜZDE 37,93 OLDU

29 Ekim 2018 Pazartesi 07:38
Gürcistan\'da Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Sonuçlara Göre, İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Desteklediği Bağımsız Aday Salome Zurabişvili Yüzde 40,05 Oy Altı

GÜÇ BİRLİK İÇİNDE MUHALEFET KOALİSYONUN ADAYI GRİGOL VAŞADZE\'NİN OY ORANI DA YÜZDE 37,93 OLDU
Tiflis, 29 Ekim 18 (.): Gürcistan\'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde sandıkların kapanmasından 5 saat sonra ilk resmi sonuçları bildirdi.
Sonuçlara göre, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili ile eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili\'nin desteklediği Grigol Vaşadze seçimleri önde götürüyor.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamar Jvania, düzenlediği basın toplantısında, ilk sonuçlara göre, Gürcü Hayali Partisinin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili\'nin yüzde 40,05, Güç Birlik İçinde muhalefet koalisyonunun adayı Grigol Vaşadze\'nin de yüzde 37,93, muhalefet partisi Avrupali Gürcistan\'ın adayı Davit Bakradze\'nin ise yüzde 10,83 oy aldığını bildirdi.
İLK SONUÇLAR İKİNCİ TURA İŞARET EDİYOR
Seçimde ilk turda kazanmak için adaylardan birinin yüzde 50\'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Sandıklardan çıkan ilk sonuçlar ise seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Jvania\'nın basın toplantısından hemen önce basın toplantısı düzenleyen Gürcistan Parlamentosu Başkanı İrakli Kobakhidze de son aldıkları bilgilere göre seçimlerin ikinci turda Zurabişvili ile Vaşadze arasında geçeceğini kaydetti.
Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun oy sayım işlemleri devam ediyor.
(AA/TUĞ/HA)
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