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Güpegündüz çocuk parkında sevişen çifte ebeveynlerden meydan dayağı

İngiltere'nin büyük kentlerinden Leeds'te eşi benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi... Şehrin merkezinde çocukların spor yaptığı parkta bir çift alenen cinsel ilişkiye girdi. Polisi arayan etraftaki ebeveynler yetkililerden yanıt alamayınca, çifti dövmeye başladı.

Güpegündüz çocuk parkında sevişen çifte ebeveynlerden meydan dayağı

İngiltere'nin büyük kentlerinden Leeds'te eşi benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi... Şehrin merkezinde çocukların spor yaptığı parkta bir çift alenen cinsel ilişkiye girdi. Polisi arayan etraftaki ebeveynler yetkililerden yanıt alamayınca, çifti dövmeye başladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:49
Güpegündüz çocuk parkında sevişen çifte ebeveynlerden meydan dayağı

İngiltere'nin büyük kentlerinden Leeds'te eşi benzerine rastlanmamış bir olay meydana geldi... Şehrin merkezinde çocukların spor yaptığı parkta bir çift alenen cinsel ilişkiye girdi. Polisi arayan etraftaki ebeveynler yetkililerden yanıt alamayınca, çifti dövmeye başladı.

İngiltere’nin önde gelen kentlerinden Leeds’te sapık bir çift kızgın ebeveynlerin hışmına uğradı… Leeds’in merkezindeki Roundhay Park’taki çocukların spor yaptığı ve arkadaşlarıyla oynadığı, ebeveynlerin ise izleyerek sakin bir gün geçirdiği sırada bir ağacın yakınında piknik yapan bir çift bir anda cinsel ilişkiye girmeye başladı.

Etraftaki çocuklara ve meraklı bakışlara aldırmayan çift cinsel ilişkiye girdiği sırada bazı endişeli ebeveynler polisi aradı. Fakat güvenlik güçleri olay yerine gelmedi ve duruma müdahale etmedi. Bu sırada cinsel ilişkiyi bitiren çift piknik yapmaya devam etti.

Fakat dakikalar sonra İngiliz çift tekrar cinsel ilişkiye başladı. Bu durumda tekrar polisi arayan ebeveynler yine kimseyi bulamayınca kendileri duruma müdahale etmeye karar verdi. Çekilen görüntülerde, cinsel ilişkiye giren çiftin yanına koşan kızgın bir ebeveyn çifti önce ayırdı. Daha sonra yarı çıplak adamı tokatlayan kızgın ebeveyne etraftaki diğer İngilizler de destek verdi.

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