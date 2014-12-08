Günün en korkunç haberi ABD’den geldi. Gregory Graf isimli bir adam üvey kızını öldürüp, kızın cansız bedeniyle sevişti. Tüm bu iğrençliği bir de videoya kaydetti.

Polis kayıtlarına geçen söz konusu video ile Gregory Graf’ın üvey kızıyla seks yapmak istediği bunu gerçekleştirebilmek adına da kızını öldürdüğü ortaya çıktı. 33 yaşında evli ve 3 çocuk annesi olan Jessica Padgett üvey babası tarafınan başının arlasından aldığı kurşun darbesiyle hayatını kaybetti.



Zavallı genç kadının cansız bedeniyle cinsel ilişkiye giren korkunç baba olaydan sonra ortada kanıt kalmaması için kadının cesedini yaktı. Ancak onu kendi çektiği video ele verdi.



Polis adamın evine yaptığı baskında ayrıca 13 çanta dolusu esrar ve 42 bin dolar nakit para ele geçirdi. Adamın idam cezası ile yargılanıp yargılanmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.