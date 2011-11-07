Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e, Gagavuzya şeref madalyası takdim edilecek.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, beraberindeki bir heyetle Gagavuzya’ya giden Günsel, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin 20'inci özerklik yıldönümü şenliklerine katıldı. Günsel'e şenliklerde ödül de verildi.

Halka seslenen Günsel, “fahri bir Gagavuz vatandaşı olarak KKTC ile Gagavuz Özerk Cumhuriyeti arasında derin dostluk ilişkileri olmuştur. Başta eğitim ile başlayan işbirliğinin, sağlık alanında da devam etmesi kalıcı dostlukları daha da perçinlemiştir. Toplumların en büyük ihtiyacı olan eğitim ve sağlık KKTC ile Gagavuzya arasında kopmaz bağlar oluşturmuştur, bu vesile ile daha nice 20 yıllar kutlanmasını dilerim” dedi.