Günsel: Anavatan'ın Acısı Acımızdır

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat Günsel, Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifa ve sabırlar diledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu TV’de yaptığı konuşmada Günsel, depremin yüreklerine bir kez daha ateş düşürdüğünü belirtti ve “Anavatan Türkiye ile bizler et ve

tırnağız, Anavatan'da ki acı bizimde acımızdır ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz, bu doğal felakette can ve mal kayıplarının daha fazla olmaması en büyük temennimizdir” dedi.