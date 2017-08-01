Günler Sonra Görülmemiş Büyüklükte Güneş Tutulması Yaşanacak!

Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş'in önünde kalacak ve tarihin en büyük güneş tutulması yaşanacak. Ulusal Güneş Gözlemevi, 21 Ağustos'ta tarihin en büyük güneş tutulmasının gerçekleşeceğini açıkladı.Sadece ABD'den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek. Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda, Güneş'in yarıçapının daha önce hesaplandığından çok daha büyük olduğuna dair bir araştırma ortaya koydu. Bilimsel çalışmanın sonuçları 21 Ağustos'ta ABD'den izlenebilecek “tam Güneş tutulması” esnasında ispatlanacak. Buna göre neredeyse tam 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş'in yüzölçümü ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.