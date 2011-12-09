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Güngör Çöp Alanlarıyla İlgili Panel

Ünlüsoyer Panele katılmamasıyla ilgili eleştiriler üzerine yazılı açıklama yaptı

Güngör Çöp Alanlarıyla İlgili Panel

Ünlüsoyer Panele katılmamasıyla ilgili eleştiriler üzerine yazılı açıklama yaptı

09 Aralık 2011 Cuma 14:02
Güngör Çöp Alanlarıyla İlgili Panel
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Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer, Güngör Çöp Alanı konusundaki yargı süreci devam ederken konu hakkında tartışmanın doğru olmayacağı düşüncesi ile Savcılık’tan da görüş

alarak, Kıbrıs Türk Çevre Platformu ve Kıbrıs Türk Tabibler Birliği tarafından dün düzenlenen “KKTC’deki katı atık ve çöp sorunları bağlamında Güngör” isimli panele katılmadığını belirtti.

Panele katılmamasıyla ilgili eleştiriler üzerine yazılı açıklama yapan Ünlüsoyer, şöyle dedi:

“Geçtiğimiz günlerde Değirmenlik Çevre Tanıtma Örgütü Başkanı ve yardımcısı dairemizi ziyaret ederek Güngör Düzenli Depolama Alanı hakkında bilgi almak istediler. Bu konuda bölge halkının yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade ederek bölge halkına kendilerinin düzenleyecekleri bir toplantıda teknik bilgi vermemi talep ettiler. Bu bağlamda konu hakkındaki yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle, konuşma yapmayı sadece teknik bilgi vermek şartıyla kabul ettim.

Sonrasında ise bu bilgilendirme toplantısının Kıbrıs Türk Çevre Platformu ve Kıbrıs Türk Tabibler Birliği’nin paneli olarak değiştirildiğini ve mahkemedeki davacı tarafın leyhine şahadet veren kişilerin de konuşmacı olacaklarını gazetelerden öğrendim.

Sonuç olarak, Güngör Düzenli Çöp Alanı konusundaki yargı süreci devam ederken, konu hakkında böyle bir platformda tartışmanın doğru olmayacağı düşüncesiyle Savcılık’tan da görüş alarak, yargı sürecini etkilememek amacıyla panelin düzenlenmesinden bir gün önce organizasyon komitesini arayarak katılamayacağımı bildirdim ve panele katılmadım.”

Son Güncelleme: 09.12.2011 14:02
Anahtar Kelimeler:
çevreEleştiriGüngörPanelçöp
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