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Güneydoğu Asya Ülkesi Laos'ta Baraj Çöktü: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı var!

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta hidroelektrik santraline bağlı bir barajın çökmesi sonucu en az 100 kişiye ulaşılamıyor. Bilinmeyen sayıda insan öldü ve en az 6 bin 600 kişi evsiz kaldı.

Güneydoğu Asya Ülkesi Laos'ta Baraj Çöktü: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı var!

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta hidroelektrik santraline bağlı bir barajın çökmesi sonucu en az 100 kişiye ulaşılamıyor. Bilinmeyen sayıda insan öldü ve en az 6 bin 600 kişi evsiz kaldı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:22
Güneydoğu Asya Ülkesi Laos'ta Baraj Çöktü: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı var!

Güneydoğu Asya Ülkesi Laos'ta Baraj Çöktü: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı var!

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta hidroelektrik santraline bağlı bir barajın çökmesi sonucu en az 100 kişiye ulaşılamıyor. Bilinmeyen sayıda insan öldü ve en az 6 bin 600 kişi evsiz kaldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos'ta hidroelektrik santraline bağlı bir barajın çökmesi sonucu en az 100 kişiye ulaşılamıyor. Bilinmeyen sayıda insanın öldüğü ve en az 6 bin 600 kişi evsiz kaldığı bildirildi.

EN AZ 100 KİŞİ KAYBOLDU

Laos'un güneydoğusundaki Attapeu bölgesinde yer alan bir hidroelektrik santraline bağlı baraj çöktü. İnsanları tahliye etmek için çok sayıda bot bölgeye gönderildi. Ancak yerel medya, en az 100 kişinin kaybolduğunu bildiriyor.

 

BİLİNMEYEN SAYIDA İNSAN ÖLDÜ

BBC, bilinmeyen sayıda insanın öldüğünü ve yüzlerce kişinin kaybolduğunu dünyaya duyurdu.

6 BİN 600 KİŞİ EVSİZ KALDI

Feci olayda en az 6 bin 600 kişi de evsiz kaldı.

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