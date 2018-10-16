Güney Ve Kuzey Kore İle Bm Yetkilileri Sınırda Görüştü

TOPLANTIDA, GÜNEY VE KUZEY KORE ARASINDAKİ ASKERİ BÖLGENİN SİLAHSIZLANDIRILMASI ELE ALINDI

Ankara, 16 Ekim 18 : Güney ve Kuzey Kore ile ABD öncülüğündeki BM Gücü yetkilileri, iki Kore arasındaki askeri bölgenin silahsızlandırılmasını görüşmek üzere sınırdaki Panmunjom köyünde bir araya geldi.

Yonhap\'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri yetkililer ve BM Gücü yetkililerinin katıldığı toplantıda, Askerden Arındırılmış Bölge\'de (DMZ) devam eden kara mayınlarının temizlenmesi ve bölgenin silahsızlandırılması gibi konuların görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ortak güvenlik bölgesinin silahsızlandırılması ve sınır muhafızlarının kaldırılması gibi konuların üçlü çalışma toplantısı kapsamında ele alındığı bildirildi.

Güney Kore ve Kuzey Kore, bu ay başında DMZ\'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı.

DMZ içinde ve çevresinde yaklaşık 2 milyon kara mayını olduğu sanılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan\'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs\'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eylül ayında Pyongyang kentinde bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

BM Gücü, çok uluslu askeri güçler müşterek komutası olarak Kore Savaşı sırasında 1950\'de oluşturulmuştu.

(AA/AK/HÖ)