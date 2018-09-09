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Güney Sudan\'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü

Yirol, 9 Eylül 18 : Güney Sudan\'ın Yirol kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan biri çocuk, biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişi kurtuldu.

Güney Sudan\'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü

Yirol, 9 Eylül 18 : Güney Sudan\'ın Yirol kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan biri çocuk, biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişi kurtuldu.

09 Eylül 2018 Pazar 16:01
Güney Sudan\'da Yolcu Uçağı Düştü... 19 Ölü
Yirol, 9 Eylül 18 : Güney Sudan\'ın Yirol kentinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan biri çocuk, biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişi kurtuldu.

Güney Sudan\'ın Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.
Yirol Enformasyon Bakanı Taban Abel Aguek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yirol kentinde 22 kişiyi taşıyan yolcu uçağının iniş sırasında havalimanı yakınındaki nehre düşmesi sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Aguek, uçaktan biri çocuk ve biri yardımcı pilot olmak üzere 3 kişinin kurtulduğunu, nehirdeki cesetlerin çıkarıldığını ifade etti.
Ulusal bir şirket tarafından yolcu taşımacılığı için kiralanan uçağın, Cuba Uluslararası Havalimanı\'ndan Yirol kentine gittiğini aktaran Aguek, kaza sebebinin araştırılması için sivil havacılık ekibinin beklendiğini kaydetti.

(AA/HAS/SEL)
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