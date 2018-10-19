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"güney Sudan\'da 20 Bin Çocuk Açlıktan Ölebilir"

SAVE THE CHİLDREN:

"güney Sudan\'da 20 Bin Çocuk Açlıktan Ölebilir"

SAVE THE CHİLDREN:

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
SAVE THE CHİLDREN: "ÜLKEDE 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GIDA YARDIMINA İHTİYAÇ DUYUYOR" 
"270 BİN ÇOCUK AÇLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA. YAKLAŞIK 20 BİN ÇOCUĞUN 2018 YILI SONUNDAN ÖNCE AŞIRI AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMESİ BEKLENEBİLİR"
Addis Ababa, 19 Ekim 18 (.): Güney Sudan’da en az 270 bin çocuğun açlık riskiyle karşı karşıya olduğu ve 20 bin çocuğun yıl sonundan önce yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtildi.
Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children’dan yapılan açıklamada, iç savaşın yol açtığı koşullar nedeniyle ülkede 1 milyonu çocuk 6 milyondan fazla kişinin acil gıdaya ihtiyaç duyduğu aktarıldı.
Açıklamada, “270 bin çocuk açlık riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık 20 bin çocuğun 2018 yılı sonundan önce aşırı açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi beklenebilir.” denildi.
Örgütün Güney Sudan Direktörü Deidre Keogh ise “İnsani yardım hizmetlerinin sürdürülmesi ve artırılması için acil maddi destek sağlanmazsa çok sayıda çocuk ölüm tehlikesi altında.” ifadesini kullandı.
Savaşın en ağır sonuçlarıyla karşılaşanların çocuklar olduğunu hatırlatan örgüt, insani yardım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için de çağrıda bulundu.
Sudan\'dan 2011\'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit\'in 16 Aralık 2013\'te yardımcısı Riek Machar\'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Son olarak 12 Eylül\'de Etiyopya\'nın başkenti Addis Ababa\'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı\'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.
Ülkedeki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.
(AA/TUĞ/HA)

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