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Güney Kore Ve Kuzey Kore Sınırdaki Yolu Birleştirdi

Ankara, 22 Kasım 18 (.): Güney Kore ve Kuzey Kore, sınırdaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) 3 kilometrelik kara yolunu birleştirdi.

Güney Kore Ve Kuzey Kore Sınırdaki Yolu Birleştirdi

Ankara, 22 Kasım 18 (.): Güney Kore ve Kuzey Kore, sınırdaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) 3 kilometrelik kara yolunu birleştirdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Güney Kore Ve Kuzey Kore Sınırdaki Yolu Birleştirdi
Ankara, 22 Kasım 18 (.): Güney Kore ve Kuzey Kore, sınırdaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) 3 kilometrelik kara yolunu birleştirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasında, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiği duyuruldu.

Güney Kore tarafındaki 1,7 kilometrelik yol ile Kuzey Kore tarafındaki 1,3 kilometrelik yolun birleştirildiği belirtilen açıklamada, bu yolun yapılacak kazı sırasında personel ve ekipman ulaşımında kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, yolun birleştirilmesinin ortak kazı projesinin hayata geçirilmesi açısından önemli olduğu kaydedildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı 2 gün önce Kuzey Kore\'nin eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde DMZ\'deki 10 nöbet noktasını imha ettiğini açıklamıştı.

KORELER ARASI YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan\'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs\'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. 

İki lider eylül ayında Pyongyang\'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang\'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. 

Bildiride, ABD\'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore\'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

(AA/ID/GÜL) 

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