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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Güney Kore'nin Yeni Başkanı Saraya Taşınmayacak

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in, devlet başkanlığı sarayına taşınmayacağını duyurdu.

Güney Kore'nin Yeni Başkanı Saraya Taşınmayacak
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Seul, 11 Mayıs 17 (.): Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in, devlet başkanlığı sarayına taşınmayacağını duyurdu.

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin siyasi nüfuz skandalı nedeniyle azledilmesinden sonra yapılan seçimi kazanan Moon, göreve başlamasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Seul'un merkezindeki başkanlık sarayı Mavi Ev'e yerleşmeyeceğini duyurdu.

Moon, insanlarla her an iletişim halinde bir devlet başkanı olmayı istediğini belirtti.

Basını önemli meselelerde bilgilendireceğini ifade eden Moon, zaman zaman esnafı ziyaret edeceğini, Gwanghwamun Meydanı'nda kamuya açık tartışma etkinlikleri düzenleyeceğini kaydetti.

Moon'un taşınmayı planladığı ofis, eski Devlet Başkan Park Geun-hye karşıtı protestoların yapıldığı Gwanghwamun Meydanı'nda yer alıyor.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ İLE GÖRÜŞME

Diğer yandan Moon, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuzey Kore tehdidine karşı ülkesinde kurulan ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemini konuşmak için Pekin'e heyet göndereceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Şi'nin Moon'u tebrik etmek için aradığı, Çin'den Güney Kore'ye ilk kez tebrik telefonu açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ülkesinin THAAD'a karşıt olduğunu yinelediği, Moon'un da Çin'in endişelerinin farkında olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Şi'nin, kendisiyle yakın bir tarihte görüşmeyi isteyen Moon'u Pekin davet ettiği aktarıldı.

Moon Jae-in, dün yemin ederek görevine başlamıştı. Moon'un selefi Park, hakkındaki siyasi nüfuz skandalının ardından açılan soruşturma kapsamında azledilmişti.

(AA/RÇ/GÜL)

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