Güney Kore\'nin En Büyük Köpek Mezbahası Kapatıldı

Seul, 23 Kasım 18 : Güney Koreli yetkililer, Seongnam kentindeki Taepyeong-dong köpek mezbahasını kapatarak, tesisi boşaltmaya başladı.

Kore Hayvan Hakları Savunucuları Derneğinden Hyunji Kim, yaptığı açıklamada, uzun zamandır Taepyeong-dong köpek mezbahasının kapatılması için kampanyalar yürüttüklerini ve bunun için çok çaba sarf ettiklerini söyleyerek, mezbahanın kapatılmasının tarihi bir an olduğunu ifade etti.

Öte yandan kapatılan köpek mezbahasının yerine park yapılacağı belirtildi.

Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin yenmek için kesildiği sanılıyor. Protestolar nedeniyle köpek eti servis eden restoranların sayısında gözle görülür düşüş olduğu kaydediliyor.





(AA/FG)