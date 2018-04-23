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Güney Kore, Kuzey\'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu

Ankara, 23 Nisan 18 : Güney Kore, ülkesinin Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'un bu hafta gerçekleşecek görüşmelerinden önce Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurdu.

Güney Kore, Kuzey\'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu

Ankara, 23 Nisan 18 : Güney Kore, ülkesinin Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'un bu hafta gerçekleşecek görüşmelerinden önce Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurdu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:52
Güney Kore, Kuzey\'e Yönelik Propaganda Yayınını Durdurdu

Ankara, 23 Nisan 18 : Güney Kore, ülkesinin Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'un bu hafta gerçekleşecek görüşmelerinden önce Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kim ile Moon\'un bu hafta bir araya geleceği zirve öncesi, sınırdaki propaganda hoparlörlerinin susturulduğunu açıkladı.

Yayının askeri gerginliği düşürmek ve barışçıl görüşmeler için uygun ortam hazırlamak amacıyla durdurulduğu belirtilen açıklamada, bu hareketin karşı tarafın da propaganda eylemlerini durdurması konusunda yol gösterici olmasının umut edildiği vurgulandı.

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Seul yönetimi, Kuzey Kore\'nin 2016\'nın başındaki 4. nükleer denemesinin ardından sınırdaki hoparlörlerle yüksek sesle propaganda mesajları ve Koreli pop şarkıları yayını yapmaya başlamıştı.

Zirve, 27 Nisan\'da iki ülke arasındaki silahsız bölge Panmunjom\'ın güney tarafında bulunan "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang\'da yapılmıştı.

Kim\'in, haziran ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

(AA/AK/HÖ)

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