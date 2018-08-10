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Güney Kore Firmaları Kuzey\'e Yönelik Yaptırımları Delmiş

GÜNEY KORE\'DEN 3 FİRMANIN, BM YAPTIRIMLARINA AYKIRI OLARAK KUZEY KORE\'DEN RUSYA ARACILIĞIYLA 35 BİN 38 TON KÖMÜR VE PİK DEMİR İTHAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Güney Kore Firmaları Kuzey\'e Yönelik Yaptırımları Delmiş

GÜNEY KORE\'DEN 3 FİRMANIN, BM YAPTIRIMLARINA AYKIRI OLARAK KUZEY KORE\'DEN RUSYA ARACILIĞIYLA 35 BİN 38 TON KÖMÜR VE PİK DEMİR İTHAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

10 Ağustos 2018 Cuma 15:19
Güney Kore Firmaları Kuzey\'e Yönelik Yaptırımları Delmiş

GÜNEY KORE\'DEN 3 FİRMANIN, BM YAPTIRIMLARINA AYKIRI OLARAK KUZEY KORE\'DEN RUSYA ARACILIĞIYLA 35 BİN 38 TON KÖMÜR VE PİK DEMİR İTHAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Seul, 10 Ağustos 18 : Güney Kore firmalarının geçen yıl Kuzey Kore\'den yaklaşık 35 bin ton kömür ve demir ithal ederek BM yaptırımlarını ihlal ettiği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap\'ta yer alan habere göre, Kore Gümrük Dairesi 3 Güney Kore firmasının 2017\'nin nisan ve ekim ayları arasında BM yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore\'den Rusya aracılığıyla 35 bin 38 ton kömür ve pik demir ithal ettiğini belirledi.
Firmaların yaptırım engelini aşabilmek için gemileri Rusya\'daki bir limandan geçirdiği ve burada malların orijin ülke bilgilerini değiştirerek Rusya\'dan ithal edilmiş gibi gösterdiği belirtildi.
Daire, firmalar hakkında gümrük yasalarını ihlal çerçevesinde savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore\'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.
Kuzey Kore\'ye nükleer programı nedeniyle 2006\'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.
Güney Kore hükümeti Kuzey\'in tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına kadar uluslararası yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.
(AA/ÖZ/HA)
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