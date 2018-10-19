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Güney Kore\'den Trump\'a Tepki

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI\'NIN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI MOON CHUNG-İN:

Güney Kore\'den Trump\'a Tepki

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI\'NIN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI MOON CHUNG-İN:

19 Ekim 2018 Cuma 08:47
Güney Kore\'den Trump\'a Tepki

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI\'NIN ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI MOON CHUNG-İN: "GÜNEY KORE, BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR DEVLETTİR. ABD BAŞKANI NASIL BÖYLE KONUŞABİLİR, BİZ NEDEN ABD\'NİN DİREKTİFLERİNİ İZLEMEK ZORUNDA OLALIM"

Ankara, 19 Ekim 18 (.): Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in\'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in, Güney Kore\'nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu, Kuzey Kore\'ye yaptırımları kaldırmak için ABD\'nin onayına ihtiyaç duymadığını söyledi. 

Yonhap haber ajansına göre, Moon, bir röportajında, Güney Kore ile ABD arasındaki ilişkilerin iki egemen devlet perspektifinden görülmesi gerektiğini belirtti. 

Kuzey Kore\'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin Seul yönetiminden gelen açıklamalara, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, "Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." şeklindeki yanıtına tepki gösteren Moon, "Onay ifadesi yanlış, bunun yerine istişare ve uzlaşma kelimeleri doğru olur. O (Trump), \'Güney Kore, ABD ile istişare etmeden veya uzlaşmadan yaptırımları kaldırmayacak\' demeliydi." diye konuştu.

Moon, Seul\'un, Kuzey Kore\'ye yaptırımları kaldırmak için ABD\'nin onayına ihtiyaç duymadığının altını çizerek, "Güney Kore, bağımsız ve egemen bir devlettir. ABD Başkanı nasıl böyle konuşabilir? Biz neden ABD\'nin direktiflerini izlemek zorunda olalım? Eğer zorundaysak biz bağımsız bir ülke miyiz? " ifadelerini kullandı. 

"24 MAYIS ÖNLEMİ"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, 10 Ekim\'de yaptığı açıklamada, Seul\'ün, 2010\'da 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan savaş gemisine saldırının ardından alınan ve "24 Mayıs önlemi" olarak adlandırılan yaptırımların büyük ölçüde kaldırılmasını değerlendirdiklerini duyurmuştu. 

Açıklamanın ardından Trump, Güney Kore\'nin ABD\'nin onayı olmadan Pyongyang\'a yaptırımları kaldırmayacağını savunarak, "Bizim onayımız olmadan yapmayacaklar. Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore\'ye ait bir savaş gemisinin 2010\'da batmasının ardından Güney Kore, gemiyi batırmakla suçladığı Kuzey Kore\'ye tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon\'un, 27 Nisan\'da iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü\'nde bir araya gelmesinin ardından iki ülke arasında 65 yıldır devam eden gerginlik yerini barış ortamına bıraktı. 

(AA/TUĞ/FEZ)

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