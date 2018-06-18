Güney Kore\'den Tartışmalı Adalarda Tatbikat

Ankara, 18 Haziran 18 Güney Kore donanması, Doğu Denizi\'ndeki (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattı.
Kyodo\'nun haberine göre, ordu, Güney Kore\'nin Dokdo, Japonya\'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda 2 günlük askeri tatbikata başladı.
Tatbikata 6 savaş gemisi ve 7 uçağın katıldığı belirtildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore\'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
(AA/RÇ/FEZ)
Kyodo\'nun haberine göre, ordu, Güney Kore\'nin Dokdo, Japonya\'nın Takeşima olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalarda 2 günlük askeri tatbikata başladı.
Tatbikata 6 savaş gemisi ve 7 uçağın katıldığı belirtildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore\'nin söz konusu adalarda tatbikat düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
(AA/RÇ/FEZ)