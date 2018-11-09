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Güney Kore\'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü

Seul, 9 Kasım 18 (.):  Güney Kore\'nin başkenti Seul\'de bir yatakhanede çıkan yangında en az 7 kişi öldü. 

Güney Kore\'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü

Seul, 9 Kasım 18 (.):  Güney Kore\'nin başkenti Seul\'de bir yatakhanede çıkan yangında en az 7 kişi öldü. 

09 Kasım 2018 Cuma 13:24
Güney Kore\'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü
Seul, 9 Kasım 18 (.):  Güney Kore\'nin başkenti Seul\'de bir yatakhanede çıkan yangında en az 7 kişi öldü. 
Yonhap ajansının haberine göre, gece başkentin merkezindeki binanın 3. katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sanılan yangın 2 saat sonra söndürülebildi.
Yangında binada mahsur kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. 
Yatakhanede çoğu gündelikçi işçi 50 kadar kişinin kaldığı, ölen veya yaralananların 50 ila 70\'li yaşlarda olduğu kaydedildi. 
(AA/TUĞ/ŞEB)

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