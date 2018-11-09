Güney Kore\'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü





Seul, 9 Kasım 18 (.): Güney Kore\'nin başkenti Seul\'de bir yatakhanede çıkan yangında en az 7 kişi öldü.Yonhap ajansının haberine göre, gece başkentin merkezindeki binanın 3. katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sanılan yangın 2 saat sonra söndürülebildi.Yangında binada mahsur kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.Yatakhanede çoğu gündelikçi işçi 50 kadar kişinin kaldığı, ölen veya yaralananların 50 ila 70\'li yaşlarda olduğu kaydedildi.(AA/TUĞ/ŞEB)