Güney Kore\'de Yatakhanede Yangın: 7 Ölü

Seul, 9 Kasım 18 (.): Güney Kore\'nin başkenti Seul\'de bir yatakhanede çıkan yangında en az 7 kişi öldü.
Yonhap ajansının haberine göre, gece başkentin merkezindeki binanın 3. katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sanılan yangın 2 saat sonra söndürülebildi.
Yangında binada mahsur kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yatakhanede çoğu gündelikçi işçi 50 kadar kişinin kaldığı, ölen veya yaralananların 50 ila 70\'li yaşlarda olduğu kaydedildi.
(AA/TUĞ/ŞEB)
Yonhap ajansının haberine göre, gece başkentin merkezindeki binanın 3. katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sanılan yangın 2 saat sonra söndürülebildi.
Yangında binada mahsur kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yatakhanede çoğu gündelikçi işçi 50 kadar kişinin kaldığı, ölen veya yaralananların 50 ila 70\'li yaşlarda olduğu kaydedildi.
(AA/TUĞ/ŞEB)