Güney Kore\'de Trafik Kazası: 8 Ölü, 11 Yaralı





Ankara, 1 Mayıs 18 (.): Güney Kore\'de otobüsün, araçla çarpışarak yoldan çıkması sonucu 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Yonhap ajansının yerel polis açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 14 işçiyi taşıyan otobüs ile bir aracın çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.Otobüsün, çarpışmanın ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktığı bildirildi.Polis, Güney Jeolla eyaletinin Yeongam bölgesinde meydana gelen kazada, aralarında araçtaki 4 kişinin de olduğu 11 kişinin yaralandığını belirtti.25 yolcu kapasiteli otobüsteki işçilerin çoğunun ileri yaşlı kişiler olduğu kaydedildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıları yakındaki hastanelere sevk etti.(AA/HÖ)