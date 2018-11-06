Güney Kore\'de Mers Virüsü Can Aldı



Ankara, 6 Kasım 18 : Güney Kore\'de, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsü bulaşan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, Incheon şehri yetkilileri, Irak\'taki 4 aylık iş seyahatinden Kuveyt üzerinden ülkesine dönen 1 kişinin MERS virüsü nedeniyle öldüğünü belirtti.

Hayatını kaybeden 60 yaşındaki iş adamına, ülkede ilk kez 2015\'te görülen MERS salgınının sona ermesinin üzerinden geçen yaklaşık 3 yılın ardından, eylül ayında teşhis konulduğu bildirildi.

İş adamının, ölmeden önce, çeşitli test sonuçlarının sağlık durumunun iyi olduğunu göstermesi üzerine karantinadan çıkarıldığı kaydedildi.

Güney Kore\'de 2015\'te görülen ve yılın son 7 ayında 38 kişinin ölümüne neden olan MERS salgınının, aynı yılın sonunda bittiği bildirilmişti.

Ülkedeki MERS tehlikesi nedeniyle okullar kapanmış, binlerce kişi karantinaya alınmış ve ülkeye gelen turist sayısında azalma yaşanmıştı.

MERS, ilk kez 2012\'de Suudi Arabistan\'da ortaya çıkmıştı.

MERS-CoV virüsünün neden olduğu hastalık, nefes darlığı, öksürük ve ateş gibi belirtiler gösteriyor. MERS, kimi vakalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine yol açıyor.

(AA/RÇ/ŞEB)

