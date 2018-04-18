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Güney Kore\'de Eski Devlet Başkanı Lee\'nin Mal Varlığı Donduruldu

Ankara, 18 Nisan 18 : Güney Kore\'de mahkeme,

Güney Kore\'de Eski Devlet Başkanı Lee\'nin Mal Varlığı Donduruldu

Ankara, 18 Nisan 18 : Güney Kore\'de mahkeme,

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
Güney Kore\'de Eski Devlet Başkanı Lee\'nin Mal Varlığı Donduruldu
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Ankara, 18 Nisan 18 : Güney Kore\'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak\'ın mal varlığını dondurma kararı aldı.
Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcılığın Lee\'nin mal varlıklarının dondurulması talebini onayladı.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Lee\'nin, mahkeme karara varana kadar mülklerin satışı gibi mal varlıkları üzerinde herhangi bir işlem yapamayacağı belirtildi.
Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi yasa dışı ofis dışına çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.
Eski Devlet Başkanı Lee\'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyor.
Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun\'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS\'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.
Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee, 45 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Lee\'nin halefi Park Geun Hye de geçen yıl yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla devlet başkanlığı görevinden azledilmiş ve 6 Ekim\'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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