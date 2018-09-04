Güney Kore 136 Milyar Dolar Harcadı Ancak Doğum Oranı Savaş Döneminin Altına İndi



Lefkoşa, 4 Eylül 18 : Güney Kore\'de, hükümetin aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için uyguladığı programa 12 yılda 136 milyar dolar aktarmasına rağmen, doğurganlık oranının bu yıl sonunda ülke tarihinin en düşük düzeyine inmesi bekleniyor.

Ulusal Seul Üniversitesi\'nin derlediği verilere göre, bu yıl içinde doğurganlık oranı, savaş dönemindeki seviyenin de altına inerek çocuk yapabilecek yaştaki kadın başına 0.96\'ya düşecek.

Aynı üniversiteden ekonomi profesörü Lee Chul-hee bu durumun, emeklilerin finansmanında sıkıntıya yol açacağı için sosyal güvenlik ve sağlık sisteminde ciddi bir baskı oluşturacağını söyledi.

Lee, doğurganlık oranının azalmasının olası psikolojik etkilerine de dikkat çekerek "Yeni oran, Kore halkı arasında kesinlikle şoka neden olacak. İdeal kabul edilen çocuk yapma sayısı daha da aşağı düşecek" dedi.

Doğumların azalması nedeniyle, okullardaki öğrenci sayısının kademeli olarak azalacağı ve Güney Koreli erkekler için askerliğin zorunlu olmasına rağmen, ordunun asker bulmakta zorlanacağı belirtiliyor.



\'SORUN EVDE VE İŞ YERİNDE EŞİTLİK OLMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR\'

Birleşmiş Milletler verilerine göre, zengin ülkelerde eğilim, az çocuk yapma yönünde. Ancak Güney Kore\'de bu eğilimin çok belirgin olması endişe kaynağı.

Doğum oranının düşük olması, son derece ataerkil bir toplum olan Güney Kore\'de kadının statüsü, kadınların iş bulmasının zorlaşması ve ev fiyatlarının artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Birçok kadın işte terfi alamayacağı ve ayrımcılığa uğrayacağı korkusuyla geç evlenip, geç bebek sahibi oluyor.

KADINLARIN ORTALAMA EVLENME YAŞI 30.2

Aile ve Eşitlik Bakanlığı\'nın verilerine göre kadınlar için 1990\'da 24.8 olan ortalama evlenme yaşı 30,2\'ye çıktı.

Günümüzde Güney Koreli kadınlar ilk bebeklerini ortalama olarak 31.6 yaşında doğuruyor.

Mart\'ta yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, 32 yaşından sonra çocuk sahibi olan kadınların ikinci kez doğum yapma ihtimali düşük.

Güney Kore\'nin doğum oranı 1960\'lardan beri düşüyor.

1950-53 yılları arasındaki doğum patlamasından sonra hükümet kadınları en az iki çocuk sahibi olmaya yönelik bir program başlattı.

2006-2018 yılları arasında bu programa 153 trilyon won (Yaklaşık 136 milyar dolar) harcandı. Program beş yaşına kadar çocuklara ücretsiz bakım sağlanması, hamile kadınlara para yardımı yapılması ve gençlik kulüplerinin desteklenmesi gibi teşvikleri içeriyor.

\'FELAKET SEVİYESİNE YAKLAŞIYORUZ\'

Guardian gazetesine konuşan Ulusal Seul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Lee Bong-joo, "Feleket seviyesine yaklaşıyoruz" dedi ve \'hükümetin kadınları evde ve iş yerinde eşit kılmaya odaklanması gerektiğini\' söyledi.

51 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl toplam 357 bin bebek dünyaya geldi. 10 yıl önce doğan bebek sayısı 493 bindi. Doğurganlık oranı artmaya başlasa bile, çocuk yapabilecek kadın nüfusun sayısı azalacağı için bunun etkisinin sınırlı olacağı öne sürülüyor.

Birleşmiş Milletler\'e göre, 2100 yılına kadar dünya genelinde doğurganlık oranı kadın başına 2 doğum olacak. Sürdürülebilir oran kadın başına 2.1 doğum olarak kabul ediliyor.



(AA/ÖZ/HÖ)

