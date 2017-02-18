Güney Afrika'da Metan Gazı Zehirlenmesi: 6 Ölü

Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Zuma, "Çalışkan askerlerimizin ve meslektaşlarımızın ölümleri bizi mahvediyor. İnsanların bu şekilde hayatlarını kaybetmesi gerçekten trajik" ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer verilen haberlere göre, Durban Deniz Üssü'nde kanalizasyon çukurundaki gaz sızıntısını gidermeye çalışan 3 işçi ile onlara yardıma giden 3 asker yaşamını yitirdi.