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21 Nisan 2017 Cuma 06:45

Güney Afrika'da 17 Banka Protesto Edildi

Güney Afrika'da ülkenin en büyük bankalarından ABSA'nın da aralarında olduğu 17 banka, manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle protesto edildi.

Güney Afrika'da 17 Banka Protesto Edildi
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JOHANNESBURG'DA EYLEM YAPAN GRUP, DOLAR ALIM VE SATIMI SIRASINDA MANİPÜLASYON YAPTIĞI BELİRLENEN BANKALARA TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ     

Johannesburg, 21 Nisan 17 : Güney Afrika'da ülkenin en büyük bankalarından ABSA'nın da aralarında olduğu 17 banka, manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle protesto edildi.

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'daki protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.     

Pankartlar taşıyan grup, Güney Afrika yöresel dansları da yaparak söz konusu bankalara tepkilerini dile getirdi.     

Güney Afrika İşçi Sendikası Kongresi (COSATU) üyesi DumisaniDakile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bankaların ülkenin refahını engelleyecek faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.     

Bankaların ülke ekonomisine verdiği zarara dikkati çekmek için protesto kararı aldıklarını belirten Dakile, ABSA yetkililerinden 48 saat içinde konuyla ilgili yanıt beklediklerini sözlerine ekledi.     

Güney Afrika Rekabet Komisyonu geçen şubat ayında ülkedeki 17 bankanın dolar alım ve satımı sırasında manipülasyon yaptığının tespit edildiğini açıklamıştı.     

(AA/AK/ÖK)

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